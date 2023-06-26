Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.