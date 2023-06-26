Dolar
25.35
Euro
27.66
Altın
1,925.77
ETH/USDT
1,901.00
BTC/USDT
30,550.00
BIST 100
5,655.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu
Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
ÇAYKUR, birinci sürgünü 194 bin 351 ton çay alarak tamamladı
Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

12 ilin müftüsü değişti

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım

Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi

Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet