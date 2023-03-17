Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/14.30/14.45/15.30/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.
(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ile Akçadağ ilçesinde koordinasyon toplantılarına katılacak ve incelemelerde bulunacak.
(Malatya/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman K10-P2 Konteyner ve Prefabrik Alanında basın açıklaması yapacak.
(Adıyaman/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak, "İstatistiklerle Yaşlılar, 2022" haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta mücadelesi Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
(Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altınordu ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek.
(Nyon/14.00/15.00/16.00)
4- A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri grup aşamasındaki rakipleri İsviçre'de çekilecek kurada belli olacak.
(Lozan/15.00)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla başlayacak.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final ikinci maçlarında Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Sopron/20.00/Bourges/22.00)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ mücadelesiyle başlayacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
8- HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik ile de Spor Toto karşı karşıya gelecek.
(Konya/14.00/16.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta mücadelesi başlayacak, 3 maç yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.