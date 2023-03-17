Dolar
19.01
Euro
20.27
Altın
1,932.84
ETH/USDT
1,720.40
BTC/USDT
26,111.00
BIST 100
5,229.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e (20) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Rauf Maltaş, Yasin Dikme  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde çalışma yapılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalışmada dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ile havadan görüntüleme yapılıyor.

Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalışmaları, Ergün'ün akrabaları da umutla takip ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, tırın devrildiği noktadan göle kadar olan dere yatağında 2 gündür süren çalışmalarda bir iz bulunamadığını, aramaların göl kıyısı ve açıklarda yoğunlaştığını ifade etti.

"Kurtarma ekibi sayısı artıyor"

Ergün'ün dayısı Emin Ergün ise çalışmalarda 3. güne girildiğini söyledi.

Herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Ergün, "Kurtarma ekipleri her geçen gün fazlalaşıyor. 100 kişi civarında kurtarma ekibi çalışıyor. Sonuçta Allah’tan olan bir şeydir, kimsenin yapacak birşeyi yoktur. Allah devletimizden razı olsun kurtarmak için çok yardımcı olup çalışıyor. Allah’ın takdiri neyse o olur." diye konuştu.

Öte yandan Karayolları ekipleri de Bozova-Hilvan kara yolunda çökme yaşanan noktalarda dolgu ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu oluştu
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
Konya'da sağanak ve kar etkili oluyor
Kahramanmaraş'ta aciliyeti bulunan bina yıkım işlemleri sürüyor
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da selde sürüklenme görüntüsü sosyal medyada yayılan kişi yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa Valiliğinden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu

Depremde hasar gören evinden kurtardığı eşyaları selde kayboldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Sel felaketinde 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet