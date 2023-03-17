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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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