Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşecek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul edecek.
(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Organize Sanayi Bölgesi, Cemal Gürsel Çadırkent, Güzelbahçe Belediyesi Konteyner Kent, Özalper Akfen Holding Çadırkent, Yeşiltepe Muhtarlığı, Akçadağ Ören, Doğanşehir Polat ve Doğanşehir ilçe merkezine ziyarette bulunacak.
(Malatya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısına başkanlık edecek.
(Gaziantep/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini ve inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurul oturumunda devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı, meclis başkanı ve Merkezi Askeri Komisyonun başkanı seçilecek.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
(Giresun/20.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30/20.45) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta açılış maçında AYOS Konyaspor Basketbol ile Türk Telekom karşılaşacak.
(Konya/19.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasının ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Halkbank maçıyla başlayacak.
(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
6- Karate 1 Seri A mücadelesi başlayacak, organizasyonun ilk gününde çeşitli kategorilerde elemeler yapılacak.
(Konya) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.