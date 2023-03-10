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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'daki hastanelerde 1020 depremzedenin tedavisi sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 18 bin 593 kişiden 17 bin 573'ü taburcu edilirken, 1020'sinin tedavisi devam ediyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
İstanbul'daki hastanelerde 1020 depremzedenin tedavisi sürüyor

İstanbul

İstanbul'a Türk Silahlı Kuvvetleri uçakları ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Bugüne kadar tedavi altına alınan yaralı 18 bin 593 afetzededen 17 bin 573'ü taburcu edildi. 1020 afetzedenin tedavisi ise sürüyor.

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