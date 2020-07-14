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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.07.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı ayrı ayrı kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

4- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile AB Başkanlığında görüşecek. 

6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

7- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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