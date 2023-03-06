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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 06.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ile 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 20. hafta maçları yapılacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın, Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol, Rize Belediyespor-Beşiktaş, OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/15.00/Rize/14.30/Ankara/16.00/17.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçıyla sona erecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

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