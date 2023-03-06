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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sertaç Bulur   | 06.03.2023
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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