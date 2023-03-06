Bolu Dağı'nda kar ve sis
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis ulaşımı etkiliyor.
Bolu
Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde gece başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye düştüğü bölgede, araç sürücüleri trafikte dikkatli seyrediyor.
Karayolları görevlileri güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.
Bu arada trafik ekipleri, sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.