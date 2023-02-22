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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 22.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bilimler Akademisince düzenlenen, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşecek "TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Defne ilçesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1​​​​​​​- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini, bu yılın şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanşında perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Vitor Hugo, St. Jakob- Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasını da aynı yerde yapacak.

(Basel/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Leipzig-Manchester City ve Inter-Porto karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Leipzig/Milano/23.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Girona/22.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Cadi La Seu takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Lleida/21.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle mücadele edecek.

(Lodz/22.00)

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