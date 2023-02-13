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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi Nilüfer Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 13.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Doğanşehir ilçesinde deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Malatya/12.40/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2022'ye ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'ye ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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