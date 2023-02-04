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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 04.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Aydın/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde üniversite öğrencileriyle kahvaltı programında buluşacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey'deki Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı'na, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki "Geleceği Kur" Gençlik Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/12.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenecek Bem-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi başlayacak; MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.30/Sivas/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 23. haftaya Erzurumspor FK-Tuzlaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor, Dyorex Boluspor-Pendikspor, Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 23. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta mücadelesi başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci hafta başlayacak; Manisa Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Galatasaray Nef-Aliağa Petkimspor ve Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet maçları yapılacak.

(Manisa/13.00/İstanbul/15.30/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Rize Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş-Antalya Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/13.00/Rize/14.00/İstanbul/15.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasına Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru, Sigorta Shop-Galatasaray HDI Sigorta, İlbank-PTT ve Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/14.00/Ankara/14.00/17.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi Arkas Spor-Halkbank ve Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sürecek.

(İzmir/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlayacak ve 4 karşılaşma yapılacak.

9- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off mücadelesinde Slovenya ile karşılaşmaları ENKA Spor Kulübü kortlarında tamamlanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

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