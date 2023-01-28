Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Denizli/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Cumhuriyet'in 100. Yılında Misak-ı Milli Anma Programı"na iştirak edecek.
- Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 17. Konferansı'na katılmak üzere beraberindeki parlamento heyetiyle Cezayir’e gidecek.
(İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni, Nasreddin Hoca Türbesi'ni ve Batı Cephesi Karargah Müzesi'ni ziyaret edecek, Büyük Yörük Türkmen Buluşması'na katılacak.
(Konya/12.00/12.30/12.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kişisel Verileri Koruma Günü Programı ve AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Nevşehir/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 3. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Samsun/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının "Genç Diplomatlar Akademisi" projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu buluşmada açılış konuşması yapacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Hatay/Ankara/16.00/Antalya/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi Tuzlaspor-Sakaryaspor, Pendikspor-Gençlerbirliği, Altınordu-Dyorex Boluspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 22. hafta 2 maçla, TFF 3. Lig'de 20. hafta toplam 4 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef ve Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası başlayacak; Antalya Toroslar Basketbol-BOTAŞ, Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın-Rize Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçları yapılacak.
(Antalya/13.00/İstanbul/15.00/Ankara/16.00/Bursa/16.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası VakıfBank-İlbank, Galatasaray HDI Sigorta-Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, PTT-Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.00/Aksaray/14.00/Ankara/Aydın/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta başlayacak ve 4 maç yapılacak.
8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.
(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.