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Nissan, motor parça arızası nedeniyle 527 bini aşkın aracını geri çağırdı

Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle 527 binden fazla aracını geri çağırdı.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.01.2023
Nissan, motor parça arızası nedeniyle 527 bini aşkın aracını geri çağırdı

Tokyo

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) açıklamasına göre otomobil üreticisi Nissan'a, motor parçası hata raporları ulaştı.

Bakanlığa göre Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

Hata raporlarının, otomatik "start-stop" (kalk-dur) sistemine yönelik elektrik motorlarındaki parça arızasından kaynaklandığı açıklandı.

MLIT açıklamasında Nissan üretimi, şimdiye kadar 5 aracın alev aldığı, 6 aracın kısmen yandığı bildirildi.

Nissan'a ulaşan hata raporları sonrası, üretici firma X-Trail, Serena minivan ve Landy minivan modelleri olmak üzere toplamda 527 bin 491 aracını geri çağırdı.

Geri çağrılan araçların yaklaşık yarısının Eylül 2010-Haziran 2017 arası imal edildiği ve potansiyel olarak alev alabileceği aktarıldı.

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