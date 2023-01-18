Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Partinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.
(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir, HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/20.30/Ankara/17.45) (Fotoğraflı)
2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 11. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, Almanya'nın Veolia Towers Hamburg ekibini konuk edecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.
(Atina/18.30/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Allianz MTV ekibini, E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit ise Bulgaristan'dan Maritza takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftası 3 maçla tamamlanacak.
6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.