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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 18.01.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.

(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir, HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/20.30/Ankara/17.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 11. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, Almanya'nın Veolia Towers Hamburg ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(Atina/18.30/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Allianz MTV ekibini, E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit ise Bulgaristan'dan Maritza takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftası 3 maçla tamamlanacak.

6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

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