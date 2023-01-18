Ankara'da bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde otelin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Farabi Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.