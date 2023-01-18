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İstanbul merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 37 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar   | 18.01.2023
İstanbul merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 37 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu yeni bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine ilişkin İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ile Van'da toplam 44 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

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