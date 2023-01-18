Dolar
18.79
Euro
20.26
Altın
1,898.74
ETH/USDT
1,587.80
BTC/USDT
21,313.00
BIST 100
5,315.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şükrü Gündüz   | 18.01.2023
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 17 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Benzer haberler

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da lodos etkili oluyor

Yıllar sonra döndüğü köyünde devlet desteğiyle besiciliğe başladı

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbullular 2022'de en çok domates ve portakal tüketti

İstanbullular 2022'de en çok domates ve portakal tüketti
Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet