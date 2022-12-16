Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği TBMM Genel Kurulunda, 2023 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak. Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak, eski çöp alanını, Zeytinlik Mahallesi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ve Bulancak Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek.
(Giresun/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılacak.
(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde temaslarda bulunacak.
(Montreal) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, haftalık para ve banka istatistiklerini, kasım ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı girişimcilik ve iş demografisi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık tarafından Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Ulus Markalama Forumu"na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
(Venedik)
SPOR
1- Voleybolda FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco DOC Imoco Volley, B Grubu'nda Gerdau Minas-Kuanysh maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
(Rize/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek; Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.45/Belgrad/22.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Eleme Turu'nun ilk maçında Anadolu Üniversitesi, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı konuk edecek.
(Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)
6- Global E-sports Games'in dünya finalleri Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.