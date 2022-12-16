Bazı illerde yoğun sis yaşamı zorlaştırıyor

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis bulutu altında gözden kayboldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde de sis etkisini gösteriyor.
Otoyolun Düzce kesimi Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile gişeler mevkilerinde sabah etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant gişeleri, Köroğlu ve tünel mevkilerinde sis görülüyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde de sis görüş mesafesini düşürdü.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görevli polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezinde de sis etkili oluyor.
Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adımayan'ın Gölbaşında etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Gaziantep kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.
Yüksek kesimlerde daha fazla hissedilen sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.