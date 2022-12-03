Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, AK Parti Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Şanlıurfa/13.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceylanpınar ilçesinde doğal gaz verme törenine katılacak ve doğal gaz verilen bir evi ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İtalya'da MED Akdeniz Diyalog Forumu çerçevesindeki Gıda Güvenliği Krizine İlişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'na katılacak.
(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ikincisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit), İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde panellerle devam edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelesi başlayacak; Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya maçları yapılacak.
(Ar Rayyan/18.00/22.00) (Fotoğraflı)
2- Kulüpler Birliği Vakfının LaLiga iş birliğinde düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano, Fenerbahçe ile de Villarreal karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maçları yapılacak.
(Denizli/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.
(Hatay/14.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta başlayacak; Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, VakıfBank-PTT, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, İlbank-Bolu Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/14.00/17.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Şırnak/13.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Metz takımıyla karşılaşacak.
(Metz/20.00)
8- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçlarında; Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın Hazena Kynzvart takımını, Konyaaltı Belediyespor, Ukrayna'nın Galychanka ekibini konuk edecek.
(Ankara/17.00/Antalya/16.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Pancevo/20.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası 4 maçla tamamlanacak.
11- TFF 2. Lig'de 17. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak toplam 6, TFF 3. Lig'de 15. hafta gruplarda toplam 5, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta tek maçla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.