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Adalet Bakanlığı, internet sitesi ve UYAP'ı engelliler için özel tasarlardı

Adalet Bakanlığı, engellilerin adalete erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Bakanlığın internet sitesinde ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) portallarında "Erişilebilirlik Menüsü"nü kullanıma sundu.

Kemal Karadağ   | 03.12.2022
Adalet Bakanlığı, internet sitesi ve UYAP'ı engelliler için özel tasarlardı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "engellilerin adalete erişimlerinin kolaylaştırılması" talimatı üzerine bilişim sistemleri ve internet sitesine özel tasarım ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

Bakanlık, internet sitesinde, UYAP Vatandaş, UYAP Avukat, UYAP Kurum, UYAP Bilirkişi, UYAP Uzlaştırmacı ve UYAP Avukat portallarında "Erişilebilirlik Menüsü'nü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün kullanıma sundu.

"Ekran okuyucu, kontrast renk ayarı, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu" özelliklerini içeren menü, engellilerin bilgisayar ve cep telefonlarından UYAP'a giriş yaparak adli süreçlere hızlıca erişme, takip etme imkanı sağlıyor.

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Adalet Bakanlığı, internet sitesi ve UYAP'ı engelliler için özel tasarlardı

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