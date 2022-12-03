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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek   | 03.12.2022
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gümüşova olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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