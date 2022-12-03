Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gümüşova olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.