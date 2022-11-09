Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kadın girişimcilerle bir araya gelecek, Başbakanlık Veri Merkezi'nde düzenlenecek toplu açılış ve lansman törenine katılacak.
(Güzelyurt/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Cebeci Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilecek "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katılacak.
(Ankara/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/14.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak, Türk iş insanlarıyla buluşacak, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile görüşecek.
(Cezayir/14.00/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC'de Güzelyurt-Lefke Yolu, Balalan-Yenierenköy Yolu ve Köy Yolları projesi kapsamında tamamlanan 90 kilometrelik yolun açılışının da olduğu toplu açılış ve tanıtım törenine iştirak edecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış törenine katılacak.
(Çimkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile görüşecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile Zeytinburnu Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Kasapoğlu, "Deprem Anı, Çök Kapan-Tutun Tatbikatı"na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.30/Ankara/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'na Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor, Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare, Bitexen Giresunspor-Ankaraspor, HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 FK, Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor, Beşiktaş-Serik Belediyespor, Manisa FK-23 Elazığ FK, Altınordu-Bodrumspor, Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor, Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu, Yılport Samsunspor-Adanaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor ve Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/14.00/Giresun/13.00/İstanbul/13.00/14.00/21.00/Manisa İzmir/Balıkesir/Bolu/14.00/Samsun/15.00/Antalya/17.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Yunanistan'ın Olympiakos SFP takımını konuk edecek; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Landes/21.30) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, C Grubu'nda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Piestany/20.00)
5- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının mücadelesi başlayacak; E Grubu'nda Ziraat Bankkart, deplasmanda Almanya'nın SWD Powervolleys Düren takımıyla karşılaşacak.
(Düren/22.00)
6- Voleybol 2023 Erkekler CEV Kupası son 32 turunun ilk maçlarında Fenerbahçe HDI Sigorta, Romanya'nın SCM Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak, Galatasaray, Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel ekibini konuk edecek, Arkas Spor da Belçika'nın Caruur Volley takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak.
(Craiova/19.00/İstanbul/19.30/Gent/22.30) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor, Sigorta Shop-PTT, İlbank-VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/13.00/15.30/18.30/Ankara/15.00/17.30/Adana/17.30/Bolu/18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftası 2 maçla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.