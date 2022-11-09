Dolar
18.59
Euro
18.70
Altın
1,709.00
ETH/USDT
1,299.20
BTC/USDT
18,433.00
BIST 100
4,360.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Olay yerinin gündüz görüntüleri
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın karıştığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 09.11.2022
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Otoyolun Ankara istikameti Ağaççılar mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 2494 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Ali P. yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu 34 JZ 2494 plakalı tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kupa kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık personeli tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Ankara istikametine ulaşımın kapandığı yolda trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret için araştırma başlattı
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek

Zorunlu kış lastiği uygulaması Bolu'da 15 Kasım'da başlayacak

Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2023'ün ilk aylarında açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2023'ün ilk aylarında açacağız
Çam kozalaklarını 15 yıldır hediyelik sepete dönüştürüyor

Çam kozalaklarını 15 yıldır hediyelik sepete dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet