Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'na katılacak, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/Gaziantep/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Yalova İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Yalova/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Şehir Yenileme Projesi'nin temel atma törenine iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, iş insanlarıyla istişare toplantısı yapacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin il teşkilatı üyeleriyle görüşecek.
(Balıkesir/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 16. yılında Devlet Mezarlığı'nda kabri başında anılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı'na ve Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Bursa/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftaya Bitexen Giresunspor-İstanbulspor, Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Giresun/14.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor-Dyorex Boluspor, Manisa FK-Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Pendikspor ve Altay-Beyçimento Bandırmaspor maçları yapılacak.
(Muğla/Manisa/13.30/Malatya/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 13. hafta maçları yapılacak. TFF 3. Lig'de 10. hafta 2. ve 3. gruplarda yapılacak toplam 3 maçla; Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta B Grubu'nda tek maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, AYOS Konyaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası başlayacak; Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-OGM Ormanspor maçları yapılacak.
(Antalya/14.00/Kayseri/15.00/İstanbul/15.30/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 7. haftası Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor, Halkbank-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla tamamlanacak.
(Şırnak/İstanbul/13.00/Ankara/14.00/17.00/İzmir/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftası Sarıyer Belediyespor-İlbank maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur mücadelesinin ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Litvanya'nın Granitas-Karys Kaunas takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftası Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
11- Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, İngiltere'de aparat finalleriyle sürecek. Milli sporculardan erkeklerde Adem Asil, halka aletinde finalde yarışacak.
(Liverpool) (Fotoğraflı)
12- Judoda Bakü Grand Slam mücadelesi Azerbaycan'da sürecek. Organizasyonun ikinci gününde milli sporculardan kadınlarda 63 kiloda Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kiloda Minel Akdeniz ve Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Umalt Demirel, 81 kiloda ise Musa Şimşek ve Muhammed Koç tatamiye çıkacak.
(Bakü) (Fotoğraflı)
13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda şampiyonun belli olacağı İspanya'daki sezonun 20. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Valensiya/16.10) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.