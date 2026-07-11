İstanbul'da teknede çıkan yangın söndürüldü

Ahmet Cemil Yeşilmen, Halis Akyıldız
11 Temmuz 2026•Güncelleme: 11 Temmuz 2026
Haliç'teki bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında teknede bulunan 2 kişi, suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri, yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi.