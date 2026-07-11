Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türk vatandaşlarının yurt içi ve yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde başvurdukları adreslerden biri oluyor.

CİMER millet-devlet iletişiminde sınır tanımıyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türk vatandaşlarının yurt içi ve yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde başvurdukları adreslerden biri oluyor.

CİMER'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yazdığı taleplerin ardından dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların temsilcilikleri harekete geçti.

Millet-devlet iletişiminde sınır tanımayan CİMER, söz konusu başvuruları ilgili kurum ve kuruluşlarla işleme alarak hizmete dönüştürüyor.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğunu ve tehdit altında olduğunu belirten kadın, CİMER'e yaptığı başvuruda acil yardım talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığınca, Rodos Başkonsolosluğu nezdinde yapılan girişimlerin ardından vatandaşın eşi, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı, kadın ve çocukların dönüş işlemleri için gerekli görüşmeler başlatıldı. Konunun yakından takip edildiği bildirildi.

Bir vatandaş da İtalya'nın Sicilya kentinde tatildeyken yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan yeğeni için CİMER'e başvurarak acil destek talep etti.

Yapılan çalışmalarda, Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri nezdinde hızla temas sağlandı. Hastanede ulaşılan nöbetçi doktordan, Türk vatandaşının Polonya vatandaşı olan 3 yaşındaki çocuğunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alınarak yakınlarına iletildi. Ayrıca hastaneye Türk vatandaşına gerekli bilgilendirmenin zamanında ve ayrıntılı bir şekilde yapılması için resmi yazı iletildi.

Fildişi Sahilleri'nin Abidjan şehrinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Türk vatandaşı için yapılan başvuru üzerine Abidjan Büyükelçiliği tarafından durum, yerel polise bildirilerek arama çalışmaları başlatıldı. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, konunun yakından takip edildiği belirtildi.

Türk tır şoförlerine acil destek

Bir Türk vatandaşı da torununun Hollanda Lelystad'da eşi ve kaynanası tarafından darbedildiğini, kendisiyle iletişimlerinin kesildiğini ve can güvenliği endişesi taşıdığını belirterek CİMER'e başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri hızla harekete geçerek Hollanda'da uygulanan usuller çerçevesinde ilgili polis birimiyle temasa geçildi. Yapılan görüşmelerde vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenilerek aileye bildirildi. Vatandaşın Başkonsolosluğa ulaşmak istediği takdirde irtibata geçebileceği de iletildi.

Ürdün Jaber Sınır Kapısı'nda sistem çalışmadığı için günlerdir Suudi Arabistan vizesi alamadıklarını, mazot ve yiyeceklerinin bittiğini, soğuk hava yüklerinin bozulma riski altında olduğunu belirten Türk tır şoförlerine de Amman Büyükelçiliği Konsolosluğu tarafından acil destek sağlandı.

Vize başvurularını yolculuk öncesinde yapmaları telkin edilen vatandaşlara, ihtiyaten Suudi Arabistan Amman Büyükelçiliğinden temin edilen Ürdün'de yetkili vize aracı şirketinin bilgileri paylaşıldı.

Tır sürücülerinin bağlı olduğu firma yetkilisiyle temasa geçilerek sorunun çözüm aşamasına yaklaştığı, bazı araçların geçişine izin verildiği, yakın zamanda diğer araçların geçişine de müsaade edileceği bilgisi paylaşıldı.