- "Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır"

Bakan Tekin'den Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun 10. yılına ilişkin paylaşım - "Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. İstişare Toplantısı'nda kıymetli katılımcılarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır. Eğitim alanını şahsiyet inşasının zemini olmaktan uzaklaştırıp vesayet üretme mekanizmasına dönüştüren kirli odaklara karşı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve kararlı liderliğiyle hayata geçirilen vakfımız, uluslararası eğitim sahasında güveni yeniden tesis eden, meşru zemini güçlendiren ve Türkiye'nin yurt dışındaki maarif iddiasını kurumsal bir yapıyla geleceğe taşıyan tarihi bir adım olmuştur.

Altmış altı ülkede faaliyet gösteren Vakfımız, kurumsal kapasitesi ve inşa ettiği güven iklimiyle de temayüz etmektedir. Bu vesileyle, Türkiye Maarif Vakfı 10. İstişare Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, dünyanın dört bir yanında büyük bir adanmışlık duygusuyla görev yapan itibar elçisi bütün çalışma arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum."