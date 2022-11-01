Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
- Mezuniyet törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Ankara/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın 2023 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katılacak.
- Bakan Soylu, YÖK Başkanı Erol Özvar ile imzalayacağı "YÖK ile Muhtar Akademisi Protokolü" ve "YÖK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Protokolü" imza törenlerine de iştirak edecek.
(Ankara/09.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iki bakanlık arasında düzenlenen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.
- Bakan Kirişci, "15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00/Adana/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/12.45/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abu Dabi Uluslararası Petrol Konferansı ve Fuarı (ADIPEC) Bakanlar Oturumuna katılacak.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜREK 2022-Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi açılış töreni ile toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.
(İzmir/09.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile bir araya gelecek.
(Edirne/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'de seçmenler, Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidiyor.
(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısına katılacak.
(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı ve son hafta maçları başlayacak; A, B, C ve D Gruplarında mücadele tamamlanacak.
2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Wroclaw/22.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşılaşacak.
(Prag/20.30)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT maçıyla başlayacak.
(Adana/17.30) (Fotoğraflı)
5- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'la yapacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Antrenman öncesi futbolculardan Juan Mata, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
(İstanbul/11.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.