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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul ediyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 29.10.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhuriyet'imiz 99 yaşında

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul edecek.

- Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törende yer alacak.

(Ankara/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul’daki tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 3 boyutlu özel video mapping gösterileri gerçekleştirilecek.

(Ankara/İstanbul/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

2- Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- At yarışlarında 84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 42. Cumhuriyet Koşusu 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta, Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edecek.

(Konya/14.30/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

5- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasına Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor, Pendikspor-Yılport Samsunspor, Sakaryaspor-Altay ve Göztepe-Altaş Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Sakarya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig'de 12. hafta gruplarda toplam 3, TFF 3. Lig'de 9. hafta gruplarda toplam 6 maçla başlayacak, Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 3. hafta maçları yapılacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Gaziantep FK-Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edecek.

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasına 3 maçla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/Bursa/15.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası başlayacak, Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut, Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor-Altekma maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/13.00/Ankara/Bursa/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası 3 maçla başlayacak.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Meksiko/23.00) (Fotoğraflı)

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