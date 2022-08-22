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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 22.08.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor, İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Sivas/19.15/İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/21.00) (Fotoğraflı)

3- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı törende 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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