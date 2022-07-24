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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

24.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda Milletin Sesi Mitingi'ne katılacak.

(Balıkesir/18.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması programlarına katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak.

(Giresun/10.00-16.30) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapacak Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile esnaf ziyaretinde bulunacak, Havalimanı Cami açılış törenine iştirak edecek.

(Nevşehir/11.30-17.00)

GÜNCEL

1- Avrupa’da devam eden aşırı sıcaklar ve orman yangınları takip ediliyor.

(Paris/Selanik) 



SPOR

1- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.

(Hradec Kralove/19.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Fransa Grand Prix'si yapılacak.

(Le Castellet/16.00)  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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