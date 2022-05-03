Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Siyasi partiler arasında yüz yüze ve video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
(Ankara)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.
(Rize/13.00/Trabzon/16.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, Villarreal-Liverpool yarı final rövanş maçıyla belli olacak.
(Villarreal/22.00)
2- Basketbolda tek maç üzerinden oynanan ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra takımıyla karşılaşacak.
(Andorra la Vella/21.00)
3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları arasında ikinci maçlar oynanacak.
(İstanbul/20.00/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.