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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.05.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Siyasi partiler arasında yüz yüze ve video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/13.00/Trabzon/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, Villarreal-Liverpool yarı final rövanş maçıyla belli olacak.

(Villarreal/22.00)

2- Basketbolda tek maç üzerinden oynanan ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra takımıyla karşılaşacak.

(Andorra la Vella/21.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları arasında ikinci maçlar oynanacak.

(İstanbul/20.00/15.00)

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