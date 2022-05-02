Sivas’ta inşaat halindeki binanın çatısı yandı
Sivas’ta inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas
Altuntabak Mahallesi’nde 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredeki ara sokaklar tedbiren trafiğe kapatıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yanan binanın inşaatının uzun zamandır tamamlanmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.