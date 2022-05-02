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Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Emrah Gökmen   | 02.05.2022
Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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