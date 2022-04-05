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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 05.04.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun iftarına katılacak.

(İstanbul/19.39)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.23)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF'nin Riva Tesisleri'nde toplanacak.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali, Fransa'da başlayacak. İlk yarı final maçında Türk ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla, ikinci yarı final mücadelesinde Galatasaray, ev sahibi Tango Bourges'le karşı karşıya gelecek.

(Bourges/18.00/21.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi başlayacak; Manchester City-Atletico Madrid, Benfica-Liverpool ilk maçları yapılacak.

(Manchester/Lizbon/22.00)(Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18'inci ve son maçında Frutti Extra Bursaspor, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.

(Bursa/20.45)(Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

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