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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 30.12.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yapacak.

(Ankara/10.00) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksi ile 2021 yılı bitkisel üretim istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kovid-19 salgınının ikinci yıl dönümünde ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki durum ve salgınla mücadeleyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Vuhan) 

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu tamamlanacak; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Gaziantep FK-Bursaspor ve Beşiktaş-Altay maçları yapılacak.

(Malatya/13.00/Konya/Kayseri/15.00/Sivas/17.00/Gaziantep/18.30/İstanbul/21.00) 

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18'inci ve normal sezonun ikinci yarısındaki ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak.

(Kazan/19.00) 

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