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Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Selahattin Özbozkurt   | 30.12.2021
Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Ekipler, Aliağa ve Yenice mahallelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

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