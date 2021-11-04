Dolar
9.71
Euro
11.24
Altın
1,773.82
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,562.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 04.11.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul edecek, "Azerbaycan’ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

(TBMM/15.00/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.20)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) 

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) 

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/18.00/Ankara/10.15) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.

(Bakü) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/17.00) 

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. E Grubu'nda Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Anvers/23.00) 

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

4- Türkiye Masa Tenisi ve Basketbol Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamilelere enfeksiyon riskine karşı Kovid-19 aşısı yaptırmaları önerildi
Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Çin’de Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları çok sayıda bölgeye yayıldı
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi