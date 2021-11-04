Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul edecek, "Azerbaycan’ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.
(TBMM/15.00/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.20)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.
(TBMM/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.
(İstanbul/18.00/Ankara/10.15)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.
(Ankara/17.00)
2- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. E Grubu'nda Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45/Anvers/23.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.
(Moskova/20.00)
4- Türkiye Masa Tenisi ve Basketbol Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.
(Ankara/10.00/11.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.