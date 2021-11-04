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Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.11.2021
Bolu'da sis etkili oluyor

Bolu

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent ve Kuruçay mevkisi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Karaköy Kampüsü, Kürkçüler, Kültür, Sağlık, Yukarısoku, Sümer, Köroğlu ve Karaçayır mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolunu kullanan sürücüleri yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.


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