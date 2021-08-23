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Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.08.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.(Ankara/14.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde Afet Koordinasyon Merkezlerini ve psikososyal destek çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret edecek, ilçe merkezlerinde incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/10.30/Sinop/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Platformu Zirvesi'ne katılacak.

(Kiev)

2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1 - Süper Lig'in 2. haftası Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/19.15/İstanbul/21.45)

2 - TFF 1. Lig'de 2. haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Erzurum/19.15)

3 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/20.30)

4 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çekya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/17.00)

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