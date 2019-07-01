Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda görüşecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
- Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel’de vereceği öğle yemeğine iştirak edecek Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi Temsilciler Meclisinde kabul edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuşma yapacak, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek, TBMM-Duma İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.
4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkez Konferans Salonu'nda "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.
6- FETÖ davaları
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
- "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
7- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.
8- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.