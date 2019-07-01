Euro
6.45
Dolar
5.69
BIST 100
98,680.42
Altın
1,384.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel alımı yapılacak.

Mustafa Çalkaya   | 01.07.2019
TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı ve Ar-Ge personeli alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak toplam 57 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak

Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Askerlik süresi 6 aya indi

Askerlik süresi 6 aya indi
Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme

Deniz yoluyla yapılacak seferlere düzenleme