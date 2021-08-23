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DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

Mustafa Çalkaya   | 23.08.2021
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

Ankara

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

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