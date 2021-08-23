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Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Bülent Yalçın   | 23.08.2021
Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Bülent Yalçın - Anadolu Ajansı

Balıkesir

Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri düşünülen 33 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet M, oğlu Murat K'nin düğününün ardından Camikebir Mahallesi'nde evlerine gelen davetlilere pilav, ayran, tatlı ve su ikram etti.

Evlerine dönen davetlilerden 33'ü daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Sındığı Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü yetkilileri söz konusu yemeklerden numune aldı.


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