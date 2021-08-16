Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılacak.
(Ankara/13.30)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.
(Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.
2- BM Güvenlik Konseyi Afganistan’daki durumu görüşmek üzere acil toplanacak.
(New York)
GÜNCEL
1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.
(Sivas/Malatya/19.15/Giresun/21.45)
2- TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla sona erecek.
(Kocaeli/20.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.