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Marmara Bölgesi'nin genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 16.08.2021
Marmara Bölgesi'nin genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülen bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu (poyraz) yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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