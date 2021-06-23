Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek, güven mektubu sunacak Ruanda Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, Gambiya Büyükelçisi Sering Modou Njie ve Nijerya Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.00/17.00/18.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni"ne, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "23 Haziran Seçimi Yıldönümü Etkinliği"ne katılacak.
(Ankara/12.00/İstanbul/19.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşacak, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Kart Tanıtım Töreni" ile partisinin genel merkezinde "Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.30/12.00/14.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
5- TBMM'den
- Genel Kurulda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin hesapları ele alınacak.
(TBMM/14.00/12.00/14.30)
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda düzenlenecek Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'na katılacak.
(Ankara/11.00)
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile GEBKİM Kimya İhtisas OSB'yi, Bilişim Vadisi'ni ve İntercity İstanbul Park'ı ziyaret edecek.
(Kocaeli/13.40/15.15/İstanbul/16.30)
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunacak.
(Tunceli/11.00-14.00)
9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'na katılacak, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ile bir araya gelecek.
(Ankara/10.00/10.30)
10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
11- Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla toplanacak.
(Berlin)
12- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Katanya kentinde G20 üyesi ülkelerin çalışma bakanları bir araya gelecek.
(Roma)
13- Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nun tanıtımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı The Marmara Esma Sultan'daki organizasyonla gerçekleştirilecek.
- Bakan Kasapoğlu, tanıtım öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(İstanbul/19.30/18.00)
14- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçları E Grubu'nda İsveç-Polonya ve Slovakya-İspanya; F Grubu'nda Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa mücadeleleriyle tamamlanacak.
(Saint Petersburg/Sevilla/19.00/Münih/Budapeşte/22.00)
15- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yapılacak.
(İspanya/Fransa)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.